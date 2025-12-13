Incinta malata di cancro ma andrà in carcere col figlio di un anno

Una donna incinta e malata di cancro, condannata, sta per essere portata in carcere con il suo bambino di un anno, nonostante la mancanza di una sistemazione adeguata e il rischio elevato di recidiva. La vicenda solleva importanti questioni sociali e umanitarie, evidenziando le sfide del sistema di fronte a situazioni delicate come questa.

AGI - Non ha una casa adatta e c'è un "elevatissimo rischio" che commetta gli stessi reati per cui è stata condannata. Per questo la Cassazione ha respinto nei giorni scorsi il ricorso di una donna incinta e malata di tumore al seno contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che le aveva negato la possibilità di scontare la pena a 30 anni di carcere per numerosissimi furti ai domiciliari lasciando l' Icam (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri) nel quale si trova. Dopo che è stato presentato il ricorso, il figlio della donna è nato prematuro. La sentenza della Suprema Corte non è motivata dal decreto Sicurezza che ha reso discrezionale, e non più obbligatorio come in precedenza, il differimento della pena per la madre di un bambino inferiore di un anno. Agi.it

