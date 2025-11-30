Ilaria Sula la madre di Samson patteggia | condannata a 2 anni ma non andrà in carcere

30 nov 2025

Parliamo di una persona che ha pulito litri di sangue di mia figlia buttati nel water", ha tuonato Flamur Sula, ricordando la gravità delle azioni che la donna avrebbe compiuto. Proprio nel corso dell'udienza, per la prima volta, la donna ha visto dal vivo i genitori della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

