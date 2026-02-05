Alstom investe nel Sud e apre un nuovo hub a Napoli. La multinazionale francese, leader nel settore della mobilità sostenibile, ha annunciato un piano per assumere nuove persone nella regione. L’obiettivo è rafforzare la produzione di treni e sviluppare ulteriormente la presenza nel mercato italiano. La scelta di Napoli segna un passo importante per l’azienda, che punta a creare posti di lavoro e a confermare il suo impegno nel Sud Italia.

Guarda sempre più al Sud, e alla Campania in particolare, il gruppo Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, che in Italia produce treni da 170 anni (nonché sistemi di segnalamento e di trazione). Ieri è stata annunciata l’apertura del nuovo hub di Napoli, nel cuore del Centro Direzionale, «con circa 50 posti con ambienti modulari progettati per favorire la collaborazione tra i team impegnati nei principali progetti di modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie della regione», come si legge in una nota. L’investimento rientra nel piano strategico di crescita e consolidamento di Alstom in Italia «con l’obiettivo di favorire il benessere dei dipendenti attraverso la riduzione degli spostamenti tra le sedi, la promozione del lavoro agile e lo sviluppo dei talenti e delle competenze locali». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Alstom punta sul Sud: a Napoli il nuovo hub e un piano assunzioni

Alstom apre un nuovo centro nel Centro Direzionale di Napoli.

