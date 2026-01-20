Emergenza ciclone Harry Santo Primavera | Dichiarare lo stato di calamità naturale

A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale. Il presidente della Regione, Renato Schifani, è stato invitato a convocare urgentemente la Giunta per valutare la situazione e adottare le misure appropriate. Questa dichiarazione è fondamentale per facilitare gli interventi di sostegno e ripristino nelle aree interessate.

"Chiedo al presidente della Regione, Renato Schifani, di riunire con urgenza la Giunta e dichiarare lo stato di calamità naturale alla luce dello stato di crisi già riconosciuto per i comuni marittimi della fascia ionica siciliana". Lo dichiara Santo Primavera, deputato regionale del gruppo.

