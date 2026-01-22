Alluvione un anno e mezzo dopo | Iter investimenti difficile proprio per la strada più colpita

A distanza di un anno e mezzo dall’alluvione che ha causato ingenti danni a Malacoda e in parte a Certaldo, l’iter per gli investimenti necessari si presenta ancora complesso, soprattutto per le strade più colpite. La ripresa richiede tempi e risorse significative, evidenziando le difficoltà nel ripristino e nella pianificazione delle opere di miglioramento infrastrutturale.

È trascorso poco meno di un anno e mezzo dall’alluvione che causò danni per milioni di euro nella frazione di Malacoda, interessando in parte anche il territorio di Certaldo. E al netto delle risorse in arrivo da Roma per lo Stato d’emergenza, l’amministrazione comunale di Castelfiorentino sta lavorando per pianificare le linee d’azione, in un quadro che si annuncia complicato: la sindaca Francesca Giannì ha fatto il punto sugli interventi che dovranno riguardare via Pettinamiglio, forse la strada più colpita. "Abbiamo provato a percorrere vari canali di investimento, tutti resi difficili, purtroppo, dalle caratteristiche di questa strada: proprietà pubblica e privata, interferenze di cantiere, difficoltà di investimento per i sottoservizi – ha detto –: siamo ora in contatto con il sistema di Protezione civile per capire quali possibilità di azione avremo rispetto alle risorse post-alluvione: gli obbiettivi sono riuscire a realizzare un rifacimento importante della strada bianca, definire le manutenzioni da parte dell’azienda del cantiere della 429bis e definire le proprietà della strada, soprattutto in vista del ripristino totale della stessa, ad ora interrotta a causa del cantiere regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

