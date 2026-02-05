Alluvione 2023 Confagricoltura restituisce la quota associativa agli agricoltori colpiti dal disastro
Confagricoltura di Ravenna ha deciso di restituire la quota associativa agli agricoltori colpiti dall’alluvione di maggio. La provincia, tra le più devastate in Emilia-Romagna, vive ancora le conseguenze di un disastro che ha messo in ginocchio molte aziende agricole. La decisione arriva in un momento in cui le famiglie e le imprese cercano di rimettersi in piedi, cercando di superare le difficoltà economiche e di riprendere le attività.
La provincia di Ravenna, tra i territori agricoli più colpiti dall’alluvione dell’Emilia-Romagna del maggio 2023, registra ancora profonde conseguenze economiche e produttive. Secondo stime ufficiali, l’alluvione ha causato danni complessivi all’agricoltura regionale che superano 1,5 miliardi di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
