Post alluvione campo sportivo ancora fermo a 3 anni dal disastro | Società lasciata sola servono tempi certi
A tre anni dall’alluvione di Sant’Agata sul Santerno, il campo sportivo
Non usano mezzi termini Riccardo Vicari e Alberto Ferrero. Il coordinatore santagatese e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia accendono i riflettori sul campo sportivo "Dalle Vacche" di Sant'Agata sul Santerno, rimasto sostanzialmente fermo ai danni dell'alluvione del maggio 2023. A. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Alluvione, contributi bloccati: "Servono risposte e tempi certi"
Leggi anche: Demolizione del terminal "Morandi", Cristina Busi (Confindustria): "Servono tempi certi"
Ricostruzione post alluvione. Inaugurato a Sant’Agata sul Santerno il palazzetto dello sport ristrutturato dopo i danni di maggio 2023; Ferrara, Incendio al Grattacielo; Poppi nuovi marciapiedi a Campaldino.
Post alluvione, campo sportivo ancora fermo a 3 anni dal disastro: "Società lasciata sola, servono tempi certi" - L'intervento di Riccardo Vicari e Alberto Ferrero (Fratelli d'Italia) sul Dalle Vacche: "Il ritardo compromette l'attività sportiva, chiediamo l'inserimento dei fondi residui nella prossima ordinanza ... ravennatoday.it
Post alluvione, a Fruges lo sport rinasce grazie alla beneficenza - Sono i due interventi inaugurati a Fruges, frazione di Massa Lombarda, nel Ravennate, colpita dall'alluvione ... rainews.it
A un anno dall’alluvione: 910mila euro raccolti nel Fondo di Solidarietà, il residuo sul campo sportivo di Valtesse - A fronte di 182 istanze di contributo presentate (112 condomini, 49 privati, 21 imprese) per un totale di 734. bergamonews.it
A Sant’Agata inaugurato il palazzetto dello sport, dopo i lavori post alluvione 2023 - facebook.com facebook
#Ricostruzione post #alluvione. Attivati gli sportelli online di assistenza alle comunità colpite, è già possibile prenotarsi sul sito del Commissario straordinario: la pagina è disponibile nella sezione 'Campagna informativa'. La #notizia regioneer.it/SportelliRic x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.