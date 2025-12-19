Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale | 12 indagati per l’alluvione in Romagna nel 2023

Un disastro colposo e il rischio di inondazioni ancora presenti. La Procura di Ravenna ha notificato dodici avvisi di conclusione delle indagini preliminari legate all’alluvione che ha colpito Traversara e Boncellino nel 2023. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi tempestivi per prevenire future calamità.

© Thesocialpost.it - “Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale”: 12 indagati per l’alluvione in Romagna nel 2023 La Procura di Ravenna ha notificato dodici avvisi di conclusione delle indagini preliminari per l’alluvione che ha devastato Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. Agli indagati, a vario titolo appartenenti ai vertici passati e attuali della protezione civile locale e regionale, oltre a direttori dei lavori e rappresentanti legali di ditte coinvolte, vengono contestati i reati di disastro colposo e di pericolo. Secondo l’impianto accusatorio, non solo vi sarebbero state negligenze che hanno contribuito al verificarsi del disastro, ma sussisterebbe ancora oggi un rischio concreto di inondazione in caso di nuove piene. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati Leggi anche: Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale»: 12 indagati per l’alluvione in Romagna; Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati; Alluvione in Romagna: anche una modenese tra gli indagati; Alluvione nel Ravennate, chiusa un'indagine per 12 persone. «Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale»: 12 indagati per l’alluvione in Romagna - afferenti a vertici passati e presenti di organismi quali la protezione civile locale e regionale, oltre a ... corriereromagna.it Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati - Figure apicali, locali o regionali, della Protezione Civile, della Cura del Territorio e dell’Ambiente oltre che legali rappresentanti di un paio di ditte impegnate nelle opere. msn.com

Frana travolge case, Procura indaga per disastro e omicidio - La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo plurimo; inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo a ... notizie.tiscali.it

Assoluzione piena anche in appello per Iarussi e Ciampaglia - 17/12/2025

«Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale»: 12 indagati per l’alluvione in Romagna - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.