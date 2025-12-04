Temporali fulmini e grandine | allerta meteo su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani per le seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Temporali, fulmini e grandine: allerta meteo su tutta la Campania

