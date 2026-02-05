Alleanza Assicurazioni ad Passero | Progetto Next entra nella fase esecutiva
Oggi Alleanza Assicurazioni annuncia che il progetto Next entra nella fase esecutiva. Dopo l’annuncio del 9 ottobre, l’azienda avvia le operazioni concrete. La fase operativa, quindi, è finalmente partita e coinvolge tutte le parti interessate.
(Adnkronos) – "Oggi si entra nella fase esecutiva del progetto ‘Next’, lanciato già il 9 ottobre scorso. Parte, quindi, a Genova l’execution, che significa capire che i confini tra settore bancario e assicurativo sono sempre più labili. Pertanto, se le banche fanno assicurazione, le grandi assicurazioni devono fare anche finanza”. Lo ha sottolineato Davide Passero,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Alleanza Assicurazioni
Passero (Alleanza Assicurazioni): “Ora integriamo nostre competenze a finanza”
La compagnia assicurativa Passero di Alleanza Assicurazioni annuncia un passo avanti: integra nuove competenze legate alla finanza.
Sostegno all’occupazione femminile, il progetto Wow entra nella seconda fase
Ultime notizie su Alleanza Assicurazioni
Argomenti discussi: Next rivoluziona Alleanza, Fancel e Passero svelano la nuova stagione dell’insurbanking; Tajani in Sicilia: Il Governo punta a migliorare infrastrutture e collegamenti, Ponte compreso.
Alleanza Assicurazioni, ad Passero: Progetto Next entra nella fase esecutivaOggi si entra nella fase esecutiva del progetto ‘Next’, lanciato già il 9 ottobre scorso. Parte, quindi, a Genova l’execution, che significa capire che i confini tra settore bancario e assicurativo s ... adnkronos.com
Passero (Alleanza Assicurazioni): Ora integriamo nostre competenze a finanzaRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it
Alleanza Assicurazioni (@alleanzassicurazionispa) facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.