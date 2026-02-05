Alleanza Assicurazioni ad Passero | Progetto Next entra nella fase esecutiva

Oggi Alleanza Assicurazioni annuncia che il progetto Next entra nella fase esecutiva. Dopo l’annuncio del 9 ottobre, l’azienda avvia le operazioni concrete. La fase operativa, quindi, è finalmente partita e coinvolge tutte le parti interessate.

"Oggi si entra nella fase esecutiva del progetto 'Next', lanciato già il 9 ottobre scorso. Parte, quindi, a Genova l'execution, che significa capire che i confini tra settore bancario e assicurativo sono sempre più labili. Pertanto, se le banche fanno assicurazione, le grandi assicurazioni devono fare anche finanza". Lo ha sottolineato Davide Passero,.

La compagnia assicurativa Passero di Alleanza Assicurazioni annuncia un passo avanti: integra nuove competenze legate alla finanza.

