Sostegno all’occupazione femminile il progetto Wow entra nella seconda fase

Bergamo. Dopo i risultati significativi della 1ª edizione di “W.O.W. – Women Orientation and Work”, presentati venerdì 5 dicembre nel seminario ospitato dal Comune di Ciserano, si inizia a guardare alla seconda fase della co-progettazione territoriale con un nuovo intervento, “Weaving Opportunities With Others”. Il progetto nasce dalla collaborazione promossa da Fondazione della Comunità Bergamasca con istituzioni, Terzo Settore, scuole, servizi per l’impiego e mondo produttivo nell’ambito della Linea Coprogettazione territoriale 3 sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

