Truffe agli anziani anche il Salento nel mirino | smantellata banda napoletana
Nella provincia di Lecce, come in altre zone, si registra un incremento delle truffe rivolte agli anziani. La recente operazione condotta dalla Squadra mobile di Napoli ha portato allo smantellamento di una banda napoletana responsabile di numerosi episodi. Questi episodi evidenziano la necessità di maggiore attenzione e di misure di protezione dedicate alle fasce più vulnerabili della popolazione.
LECCE – C’è anche la provincia di Lecce nella mappa del crimine tracciata dalla Squadra mobile e dalla Procura di Napoli, che all’alba di oggi hanno smantellato un’agguerrita associazione a delinquere specializzata nelle truffe agli anziani. Un sodalizio con base operativa nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
