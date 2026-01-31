Criminalità organizzata il procuratore generale | L’Abruzzo non è immune attenzione alta su Vastese e Chieti

L’Abruzzo non può dormire sonni tranquilli. Il procuratore generale avverte: il rischio di infiltrazioni mafiose resta alto, soprattutto a Vastese e Chieti. La regione non è immune, anche se finora non si sono diffusi fenomeni endemici. Per questo, è necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare i controlli contro le infiltrazioni della criminalità organizzata.

"L'Abruzzo non presenta fenomeni endemici e diffusi di criminalità, ma deve essere tenuto sotto costante controllo per evitare infiltrazioni mafiose, specie camorristiche e della cosiddetta quarta mafia foggiana". È quanto ha dichiarato il procuratore generale presso la Corte d'Appello.

