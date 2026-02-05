All 166 worshippers abducted in Nigeria’s northern Kaduna state freed Christian group says

Tutti i 166 fedeli rapiti durante gli attacchi alle chiese nel Kaduna sono stati liberati. La conferma arriva da un gruppo cristiano, che ha comunicato la fine di un’odissea durata settimane. Le persone, sequestrate durante gli attacchi nel nord della Nigeria, sono state trovate e rilasciate senza danni gravi. La notizia porta un sospiro di sollievo in una regione da tempo teatro di tensioni e violenze.

By Ahmed Kingimi, Hamza Ibrahim, All, 166 and worshippersMAIDUGURI, Nigeria, Feb 5 (Reuters) - All 166 worshippers kidnapped during attacks on two churches in Kurmin W.

