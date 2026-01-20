Il 18 gennaio, nello stato di Kaduna, Nigeria, oltre 160 cristiani sono stati rapiti in un attacco a due chiese. Questo episodio si inserisce in un aumento generale dei rapimenti di massa e in un contesto di crescente tensione religiosa, con le autorità statunitensi che denunciano un incremento delle persecuzioni ai danni delle comunità cristiane nella regione.

“Hanno rapito 172 persone, ma nove sono riuscite a fuggire, quindi gli ostaggi sono attualmente 163”, ha affermato, precisando che gli attacchi sono avvenuti nel villaggio di Kurmin Wali. Gli attacchi sono confermati da un rapporto delle Nazioni Unite ottenuto dall’Afp, che parla di “più di cento fedeli” rapiti da “banditi armati”. La polizia dello stato di Kaduna non ha confermato l’attacco, ma il suo capo, Muhammad Rabiu, ha dichiarato alla stampa che gli agenti “hanno raggiunto il luogo del presunto crimine”. Rabiu ha aggiunto che “al momento non abbiamo conferma di un attacco o di un rapimento di massa”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Più di 160 cristiani rapiti nello stato di Kaduna, in Nigeria

