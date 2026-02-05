alisson santos e giovane in gol per napoli nel test con il giugliano a castel volturno

Questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli ha svolto una partita di allenamento contro il Giugliano. Durante il test, Alisson Santos e un giocatore giovane hanno segnato, portando avanti la squadra azzurra. La sfida serve a prepararsi al meglio per l’impegno di campionato contro il Genoa, che si avvicina rapidamente.

**Alisson Santos e Giovane in gol per il Napoli nel test con il Giugliano a Castel Volturno** Nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, il Napoli si è sottoposto a un test con il Giugliano a Castel Volturno, in vista del match di campionato contro il Genoa. La partita, disputata in condizioni di tempo piovoso con un’atmosfera caotica per via delle condizioni meteorologiche, ha visto la vittoria finale dei partenopei per 3-1. Ma la vera novità era il ritorno in forma del Napoli, con due nuovi arrivati a segnare i gol: Alisson Santos, il nuovo acquisto dell’estate, e Giovane, ex Atletico Madrid, che ha dimostrato la sua capacità di fare goal in condizioni di alta pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Castel Volturno, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano.

Il mercato invernale del Napoli si anima con l’arrivo di un nuovo talento brasiliano.

Con Alisson Santos e Giovane siamo a 34 brasiliani in azzurro. La storiaA ritmo di samba, affacciati sul carnevale – siamo anche nel periodo giusto – e sul Sudamerica. Il Napoli si arricchisce di due nuovi volti, entrambi in arrivo dal Brasile: Giovane e Alisson Santos, ... ilnapolionline.com

SKY – Allenamento congiunto Napoli Giugliano 3-0: doppietta di Alisson Santos e gol di GiovaneAllenamento congiunto con il Giugliano per il Napoli a Castel Volturno. Francesco Modugno, giornalista Sky, rivela a Sky Sport 24: In gol anche i nuovi, ... iamnaples.it

Alisson Santos ha già un soprannome datogli dai tifosi del Napoli prima ancora d'averlo visto giocare con la maglia azzurra LEGGI QUI areanapoli.it/share/620411/ facebook

Retroscena #Napoli. Prima di Alisson Santos, gli azzurri hanno provato a prendere Kevin Schade del #Brentford Manna ha proposto il prestito con riscatto estivo, no Brentford. Fumata nera per colpa dei paletti del mercato che ha bloccato gran parte delle id x.com