Alis | approvati importanti nuovi soci anche in vista di Letexpo 2026

Questa mattina a Roma si è tenuto il primo consiglio di Alis del 2026. Durante la riunione, sono stati approvati nuovi soci, tra cui alcune aziende importanti del settore. La discussione ha anche anticipato le prossime sfide per l’associazione, che dovrà affrontare un anno ricco di cambiamenti e opportunità, soprattutto in vista di Letexpo 2026.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il primo Consiglio di Alis del nuovo anno ha segnato l'avvio di un 2026 ricco di sfide strategiche per i settori che rappresentiamo, chiamati a confrontarsi con scenari economici e geopolitici in continua evoluzione. Siamo veramente orgogliosi che la nostra Associazione continui a crescere, grazie alla condivisione di valori, competenze e visione strategica e anche questo Consiglio ha rappresentato un momento importante per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento per la logistica, la mobilità sostenibile e l'industria italiana e internazionale, anche in vista di un appuntamento centrale come LetExpo 2026 che si terrà dal 10 al 13 marzo a Verona".

