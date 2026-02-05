Alis ampia la base associativa in vista di LetExpo 2026 | tra i nuovi soci Trenitalia e Ntt Data

Questa mattina, Alis ha annunciato l’ingresso di nuovi soci, tra cui Trenitalia e Ntt Data. L’associazione punta a rafforzarsi in vista di LetExpo 2026, l’evento internazionale che si terrà a Verona a marzo. Durante il primo consiglio dell’anno, sono state definite le strategie per prepararsi al meglio alla fiera, con l’obiettivo di ampliare la propria base e rafforzare la presenza sul mercato.

Il primo Consiglio di Alis del 2026 ha aperto un nuovo capitolo per l’associazione, segnato dall’ingresso di importanti soci consiglieri e dalla definizione delle strategie in vista di LetExpo 2026, l’evento internazionale in programma a Verona dal 10 al 13 marzo. Nuovi ingressi strategici per rafforzare la competitività. Il presidente Guido Grimaldi ha sottolineato l’importanza dei nuovi membri: “Diamo il benvenuto a Trenitalia, Foald Service, Jordan National Shipping Line, NTT Data e Valore Salute, che dimostrano la credibilità del lavoro che stiamo portando avanti per la competitività, la sostenibilità e l’innovazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Alis LetExpo

La fiera di Verona si prepara a tornare con una grande novità.

Alis annuncia ufficialmente che la prossima edizione di LetExpo si terrà a Milano dal 15 al 17 maggio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alis LetExpo

