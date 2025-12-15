Smart #2 i test su strada entrano nel vivo Ecco i primi prototipi camuffati – FOTO

smart 2 i test su strada entrano nel vivo ecco i primi prototipi camuffati

Smart #2, i test su strada entrano nel vivo. Ecco i primi prototipi camuffati – FOTO

‹ › 1 5 smart #2. ‹ › 2 5 smart #2. ‹ › 3 5 smart #2. ‹ › 4 5 smart #2. ‹ › 5 5 smart #2. L’arrivo della nuova smart #2 entra in una fase concreta di sviluppo. La city car completamente elettrica, destinata a raccogliere l’eredità della fortwo, è attualmente impegnata nei test su strada della nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), ideata per dar vita ad una nuova generazione di modelli urbani a zero emissioni. Per validare la piattaforma, gli ingegneri smart stanno utilizzando soluzioni tecniche particolari: la meccanica ECA viene integrata nelle carrozzerie dell’attuale smart fortwo, dando vita a una flotta di prototipi funzionali. Ilfattoquotidiano.it

