Chi si aspettava una smentita rimarrà deluso: la crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata è reale. Dopo settimane di indiscrezioni, voci riportate dai media spagnoli e "", l'influencer veneziana ha rotto il silenzio, confermando - tra le righe - il difficile momento con il marito. Il matrimonio in Spagna. L'occasione per parlare apertamente della crisi coniugale tra il calciatore spagnolo e l'influencer è arrivata dal matrimonio tra la designer Isabel Peña e Antonio Martínez-Gandía. Alice Campello era tra gli invitati all'evento, che si è svolto in Spagna, e su Instagram ha pubblicato numerose foto e alcuni video delle nozze dell'amica Isabel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con Morata: "Nel bene o nel male...". La replica del calciatore