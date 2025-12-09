Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con Morata | Nel bene o nel male La replica del calciatore

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi si aspettava una smentita rimarrà deluso: la crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata è reale. Dopo settimane di indiscrezioni, voci riportate dai media spagnoli e "", l'influencer veneziana ha rotto il silenzio, confermando - tra le righe - il difficile momento con il marito. Il matrimonio in Spagna. L'occasione per parlare apertamente della crisi coniugale tra il calciatore spagnolo e l'influencer è arrivata dal matrimonio tra la designer Isabel Peña e Antonio Martínez-Gandía. Alice Campello era tra gli invitati all'evento, che si è svolto in Spagna, e su Instagram ha pubblicato numerose foto e alcuni video delle nozze dell'amica Isabel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

alice campello rompe il silenzio sulla crisi con morata nel bene o nel male la replica del calciatore

© Ilgiornale.it - Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con Morata: "Nel bene o nel male...". La replica del calciatore

Leggi anche questi approfondimenti

alice campello rompe silenzioCrisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: la replica pungente di lei e la mossa social di lui - Rumors e sospetti sulla coppia, poi la risposta di Alice Campello e il gesto inatteso di Alvaro Morata cambiano tutto. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Alice Campello Rompe Silenzio