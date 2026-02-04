Tecnologia e sostenibilità Milano-Cortina 2026 | le novità hi-tech dei Giochi Olimpici Invernali

Dal 6 al 22 febbraio, l’Italia si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano e Cortina sono pronte a mostrare le novità, soprattutto nel campo della tecnologia. Le strutture sono in fase di completamento e le autorità hanno promesso un evento all’avanguardia, con impianti più sostenibili e innovativi. Gli organizzatori lavorano anche sulla sicurezza e sull’efficienza, puntando a ridurre al minimo l’impatto ambientale. La città si anima con preparativi e visite delle squadre, mentre il conto alla rovescia si

Life&People.it Dal 6 al 22 febbraio, l'Italia tornerà al centro della scena sportiva mondiale con i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nel corso della loro storia, Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno sperimentato profondamente l'innovazione tecnologica. Dalla misurazione elettronica del tempo introdotta nei primi decenni del Novecento, alle prime immagini rallentate degli anni Sessanta, fino alle più recenti applicazioni di droni: ogni edizione ha contribuito a far progredire il confine dell'innovazione. L'edizione 2026, molto più di quelle precedenti, vedrà la tecnologia come parte integrante delle discipline sportive.

