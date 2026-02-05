Il 7 novembre, Alexandru riceve una chiamata che cambia la sua giornata. È il presidente del Comitato Olimpico di Milano-Cortina 2026 a comunicargli che sarà lui a portare la fiaccola olimpica. Un incarico inaspettato per un semplice geometra, che si trova tra la gente, tra volti pieni di speranza. In quel momento, si sente parte di qualcosa di grande, e la folla intorno a lui sembra condividere lo stesso entusiasmo.

Il suo telefono ha squillato il 7 novembre. Era il presidente del Comitato Olimpico di Milano-Cortina 2026 per annunciargli che avrebbe avuto l’onore di portare la fiaccola olimpica. Così, tra i 10.001 tedofori che hanno partecipato alla staffetta della Torcia Olimpica, ieri c’era Alexandru Cazzaniga, rappresentando etica olimpica, valori dello sport e italianità nel mondo, con un tocco di Brianza. "Essere tedoforo è stata una sorpresa anche per me. Non mi sono candidato io. Non mi considero all’altezza. La telefonata ricevuta e questa possibilità sono state per me motivo di responsabilità e per impegnarmi sempre di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alexandru, tedoforo inaspettato. Io, geometra tra due ali di folla: "Quei volti accesi dalla speranza"

