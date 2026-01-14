Max Allegri tedoforo porta la fiamma olimpica fra due ali di folla A salutarlo anche sciarpe del Milan

Max Allegri ha partecipato come tedoforo alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, attraversando la folla con discrezione e senza enfasi. La sua presenza è stata segnata da un gesto semplice e rispettoso, lontano dagli stereotipi dello sportivo di alta classifica. Tra gli applausi, alcune sciarpe del Milan hanno accompagnato il passaggio, sottolineando l’affetto dei tifosi e la sua figura di professionista equilibrato e silenzioso.

Milano, 14 gennaio 2025 – Non c’erano di mezzo il pallone e neppure i cavalli, altra sua grande passione sportiva, ma Max Allegri ha dimostrato di essere a suo agio anche in tuta da neve (lui, sempre impeccabile in panchina, almeno fino a quando la giacca non vola per aria, nella concitazione del match), fiaccola alla mano. Questa mattina, mercoledì 14 gennaio, l’allenatore rossonero ha portato per un breve tratto la fiamma olimpica, nella tappa con passaggio da Borgomanero, cittadina del Piemonte nelle vicinanze di Arona. Allegri ha ricevuto la torcia alle 9.15, inaugurando la giornata con percorso mattutino tutto nelle province orientali della regione che nel 2006 ospitò l’ultimo appuntamento olimpico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Max Allegri tedoforo porta la fiamma olimpica fra due ali di folla. A salutarlo anche sciarpe del Milan Leggi anche: Allegri tedoforo: oggi porta la Fiamma Olimpica Leggi anche: Fiamma olimpica, Massimiliano Allegri sarà tedoforo a Borgomanero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Varese arriva la Fiamma olimpica: tra i tedofori l’allenatore del Milan Max Allegri; Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri; Massimiliano Allegri tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina: Emozione unica. Ringrazio il CONI; Varese a cinque cerchi: programma, orari e percorso della Fiamma Olimpica in città. Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. Il tecnico livornese porta la Fiamma verso Milano-Cortina 2026 - Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. calcionews24.com

