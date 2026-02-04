Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate tra due ali di folla | ed è già il re delle Olimpiadi

Snoop Dogg ha fatto una sorpresa a Gallarate, diventando il protagonista di una giornata speciale. Il rapper ha preso in mano la torcia olimpica e ha sfilato in città tra due ali di folla entusiasta. Con il suo stile inconfondibile, ha attirato l’attenzione di tutti, dimostrando di essere già il re delle Olimpiadi, anche fuori dal contesto sportivo. «È un onore avere questa torcia nelle mie mani», ha detto sorridendo, mentre la gente lo acclamava.

Snoop Dogg ha fatto una comparsa inaspettata durante il percorso della fiaccola olimpica a Milano.

