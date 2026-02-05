Alessandro Nardelli riceve il premio Comunicare l’Europa per una comunicazione inclusiva e internazionale

Un riconoscimento che va oltre il successo personale e richiama il valore pubblico del comunicare. Alessandro Nardelli è tra i premiati di "Comunicare l'Europa", prestigio assegnato a chi si distingue per una narrazione capace di rendere l'Europa comprensibile, accessibile e condivisa. Nel suo messaggio, Nardelli sottolinea come raccontare l'Europa significhi costruire linguaggi comuni, tenere insieme territori, culture e persone diverse, senza semplificare né dividere. Una comunicazione che, al contrario, connette e include, assumendosi la responsabilità di tradurre la complessità in consapevolezza collettiva.

