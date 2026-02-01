Comunicare l’Europa il premio culturale europeista compie 25 anni

Oggi si festeggia un quarto di secolo per il premio culturale *Comunicare l’Europa*. Dal 1999, questo riconoscimento premia chi lavora per diffondere l’idea di un’Europa unita e condivisa attraverso progetti culturali. Sono 25 anni di iniziative che hanno coinvolto artisti, scrittori e associazioni, tutti impegnati a rafforzare il senso di appartenenza europea. La cerimonia si svolge oggi, con un evento che vuole sottolineare il ruolo della cultura nel costruire un’identità comune.

Oggi si celebra un traguardo storico per il pensiero europeo: il premio culturale *Comunicare l’Europa*, nato nel 1999 con l’obiettivo di promuovere un’identità europea condivisa attraverso la cultura, compie venticinque anni. Il riconoscimento, ideato da un gruppo di intellettuali e operatori del settore culturale, è diventato negli anni uno degli strumenti più significativi per valorizzare le opere che raccontano l’Europa non solo come progetto politico, ma come realtà viva, complessa e multiforme. Il premio è stato istituito in un periodo cruciale per l’Unione europea: subito dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e in concomitanza con il dibattito sulle identità nazionali e il senso di appartenenza continentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

