Milano-Cortina quali saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni vota il sondaggio

Da Tomba a Compagnoni, il toto-ultimo-tedoforo tiene banco tra gli appassionati. Domenica si scoprirà chi avrà il privilegio di accendere il fuoco olimpico, un momento sempre molto atteso. Al momento, si fa il nome di alcuni campioni storici, come Tomba e Compagnoni, ma ancora niente di ufficiale. I pronostici sono aperti e i tifosi continuano a votare nel sondaggio online, sperando di vedere un nome che rappresenti davvero l’Italia.

A Torino 2006 fu Stefania Belmondo a portare la fiamma fino al calderone olimpico. Chi saranno invece gli ultimi due tedofori ai Giochi di Milano-Cortina? Saranno due: unoa allo stadio di San Siro e l’altroa Cortina d’Ampezzo? Ma a 3 giorni dalla cerimonia inaugurale c’è ancora il mistero intorno ai nomi. Se sarà seguita la tradizione, i protagonisti saranno azzurri campioni olimpici in passato. Da Alberto Tomba a Deborah Compagnoni, da Gustav Thoeni a Manuela Di Centa, chi accenderà la fiamma olimpica? Tre ori olimpici a testa per Alberto Tomba e Deborah Compagnoni (lui slalom e gigante a Calgary 1988, e in gigante ad Albertville 1992, lei in superG ad Albertville 1992, in gigante a Lillehammer 1994 e Nagano 1998), che in comune hanno anche la manager, Giulia Mancini, che segue anche una delle portabandiera Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

