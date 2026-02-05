Alberto Guerrero Voids and Mystery | Vuoto e Mistero

In una mostra a Milano, Alberto Guerrero presenta le sue serie Dal profondo e Vuoti. Attraverso le sue fotografie, l’artista spagnolo esplora due aspetti dello spirito umano, cercando di catturare emozioni e stati d’animo profondi e spesso invisibili. Le immagini sono intense e semplici, senza fronzoli, ma capaci di trasmettere sensazioni forti a chi le osserva.

Alberto Guerrero (Barcellona, Spagna, 1975) presenta in questa esposizione le sue serie Dal profondo e Vuoti, in cui affronta due possibili stati dello spirito umano. Da un lato, quello in cui l'uomo intuisce una presenza che va oltre ciò che percepisce e che dà senso a tutto ciò che esiste. È qualcosa di infinito, misterioso, impossibile da ridurre a categorie umane, che si esprime attraverso l'azzurro e una luce verso la quale lo spettatore tende per scontrarsi con la finitudine della cornice che rappresenta la realtà. Dall'altro lato, l'uomo sperimenta l'assenza e il vuoto, dove nulla sembra avere senso.

