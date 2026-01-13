L’aggiornamento sul caso di Alberto Trentini arriva da Caracas, dove un messaggio in spagnolo indica che potrebbe essere rilasciato entro uno o due giorni. La comunicazione, letta dal Giornale, fa riferimento a uno scambio con Saab e a due voli a vuoto, segnando un passo importante nell’attesa di conoscere il futuro del coinvolto. Restano ancora molte incognite, ma si avverte un certo ottimismo per la risoluzione della situazione.

«Lo rilasceranno domani o dopodomani», è il messaggio in spagnolo, letto dal Giornale, che arriva da Caracas venerdì sul destino di Alberto Trentini. Lo ha inviato un alto ufficiale delle forze armate venezuelane a un contatto in Italia. L'accordo è non scrivere nulla fino a liberazione avvenuta del cooperante italiano. Adesso che è tornato a casa il Giornale rivela i retroscena, gli ostacoli e la svolta nella scarcerazione di Trentini. «Il momento decisivo è quando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato il via libera al comunicato di apertura alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Su Alberto è fatta". L’sms del via libera, lo scambio con Saab (e i due voli a vuoto)

