Su Alberto è fatta L’sms del via libera lo scambio con Saab e i due voli a vuoto

L’aggiornamento sul caso di Alberto Trentini arriva da Caracas, dove un messaggio in spagnolo indica che potrebbe essere rilasciato entro uno o due giorni. La comunicazione, letta dal Giornale, fa riferimento a uno scambio con Saab e a due voli a vuoto, segnando un passo importante nell’attesa di conoscere il futuro del coinvolto. Restano ancora molte incognite, ma si avverte un certo ottimismo per la risoluzione della situazione.

«Lo rilasceranno domani o dopodomani», è il messaggio in spagnolo, letto dal Giornale, che arriva da Caracas venerdì sul destino di Alberto Trentini. Lo ha inviato un alto ufficiale delle forze armate venezuelane a un contatto in Italia. L'accordo è non scrivere nulla fino a liberazione avvenuta del cooperante italiano. Adesso che è tornato a casa il Giornale rivela i retroscena, gli ostacoli e la svolta nella scarcerazione di Trentini. «Il momento decisivo è quando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato il via libera al comunicato di apertura alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez.

