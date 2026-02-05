Alatri ai domiciliari col braccialetto preparava dosi di cocaina sul tavolo di cucina 35enne finisce in carcere
Gli agenti hanno arrestato un uomo di 35 anni ad Alatri, che, nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, continuava a preparare dosi di droga sul tavolo di cucina. La polizia ha deciso di portarlo in carcere dopo aver scoperto che non aveva mai smesso le sue attività illecite.
I militari hanno trovato bilancini, materiale per il confezionamento e quasi 20 grammi di "bianca" pronta per lo spaccio Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari e monitorato costantemente tramite il braccialetto elettronico, non aveva mai interrotto la sua attività illecita. Un 35enne originario di Ferentino, ma domiciliato ad Alatri, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia. L'operazione è scattata durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio. I militari hanno deciso di effettuare una verifica presso l'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a misura cautelare proprio per precedenti reati inerenti gli stupefacenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
