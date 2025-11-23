Napoli 35enne accoltellata a Qualiano | arrestato l’ex compagno Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico

È stato arrestato per evasione e tentato omicidio l’ex compagno della 35enne accoltellata ieri – sabato, 22 novembre – davanti al condominio in cui vive, a Qualiano, nel Napoletano. L’uomo, 29 anni, è stato individuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e bloccato nella sua abitazione di Calvizzano grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini, l’ex fidanzato l’ha colpita sette volte. La denuncia era stata presentata dalla 35enne nel marzo scorso, quando l’uomo – che la perseguitava dopo la fine della relazione – l’aveva pedinata, per poi spaccarle un vetro dell’auto. 🔗 Leggi su Open.online