War Machine | il Trailer dell’Action Sci Fi di Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer e il poster del nuovo film d’azione e fantascienza “War Machine”. Il film vede Alan Ritchson nel ruolo principale e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La scena si prepara a portare sullo schermo un mix di azione e tensione, con un protagonista che promette di tenere alta l’attenzione.

Netflix ha da poco condiviso il poster e il trailer del prossimo thriller d'azione fantascientifico War Machine, con Alan Ritchson nei panni del protagonista. La trama di War Machine – da non confondersi con l'omonimo film interpretato da Brad Pitt – segue Reacher, un altezzoso ingegnere militare interpretato da Alan Ritchson, il quale deve guidare i suoi uomini in una lotta per la sopravvivenza quando, durante un'esercitazione di addestramento dei Ranger dell'esercito, si imbattono in una mortale minaccia ultraterrena. IL TRAILER IL POSTER Il film è stato diretto da Patrick Hughes e scritto a quattro mani dallo stesso regista insieme a James Beaufort.

