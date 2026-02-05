Se ti piace il cinema d’azione, preparati: su Netflix arriva “War Machine” con Alan Ritchson. L’attore, già noto per “Reacher”, torna a calcare lo schermo in un film che promette ritmo e adrenalina. La data di uscita è vicina, e i fan sono già in trepidante attesa di vedere Ritchson in azione.

Se ami l’adrenalina del cinema d’azione sta per arrivare su Netflix War Machine, con l’attore star di Reacher, Alan Ritchson. Il film è scritto e diretto da Patrick Hughes in arrivo in streaming a partire dal prossimo 6 marzo e che ora si mostra nel primo trailer ufficiale. Il film, tra action e sci-fi, ruota attorno alla storia di una squadra di reclute degli Army Rangers che, alla fine di un durissimo processo di selezione, si trova ad avere a che fare con una minaccia “aliena” senza precedenti che sembra dar loro la caccia. Tra soldati e minaccia aliena. Alan Ritchson è protagonista indiscusso di questo primo trailer ricchissimo d’azione e ad alto tasso di adrenalina che mostra i soldati tentare di sopravvivere agli attacchi di quello che ha tutta l’aria di essere una vera e propria macchina di morte di origini misteriose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Se ami il cinema d’azione: in arrivo ‘War Machine’ con Alan Ritchson

Approfondimenti su War Machine

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su War Machine

Argomenti discussi: Ecco i film tratti da libri più attesi del 2026: da Cime tempestose a Odissea; Se amate Shakespeare, fatevi un favore: non andate a vedere Hamnet; 5 film horror e thriller coreani che ti lasceranno a bocca aperta; Luca Bizzarri: Teatro, cinema o tv. Ci metto sempre la mia ironia.

Se ami il cinema d’azione: in arrivo 'War Machine' con Alan RitchsonSe ami l’adrenalina del cinema d’azione sta per arrivare su Netflix War Machine, con ... msn.com

In streaming dal 6 marzo ci sarà questo nuovo film d'azione che pare ispirarsi, vagamente, alla saga di Terminator. Ecco il trailer di #WarMachine con #AlanRitchson. facebook