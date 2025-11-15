A Cibali il progetto botanico in memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza

Il Lavatoio comunale di Cibali e Piazza Bonadies si sono trasformati in un giardino di memoria e speranza con l’iniziativa “Una iris per non dimenticare”, progetto botanico promosso dal Mpa Grande Sicilia in collaborazione con le associazioni Fiat Lux e Le Iris di Trebecco. Un momento di forte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

