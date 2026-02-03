Educazione e gentilezza | Roma dice stop a bullismo e pirati della strada

Roma lancia una nuova campagna contro il bullismo e i pirati della strada. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, promuovendo comportamenti più responsabili e rispettosi. La città ha deciso di unire le forze per combattere fenomeni che mettono a rischio l’incolumità di tutti. Insieme, si cerca di educare alle buone maniere e alla prudenza, sia online che sulle strade.

Cosa: Una campagna solidale e formativa che unisce la lotta al cyberbullismo alla sicurezza stradale.. Dove e Quando: Roma (Municipi IV e V), il 5, 6 e 7 febbraio 2026.. Perché: Promuovere il rispetto dell'altro attraverso strumenti simbolici come la "Patente della Gentilezza".. Il confine tra una parola tagliente lanciata su un social network e una manovra azzardata al volante è molto più sottile di quanto si possa immaginare. In entrambi i casi, il fattore scatenante è spesso lo stesso: l'uso improprio dello smartphone e una mancanza profonda di empatia verso il prossimo. Su questo binario parallelo si sviluppa la nuova iniziativa lanciata dall'associazione Pet Carpet, in sinergia con l' Automobile Club Roma e con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma, prevista per i giorni 5, 6 e 7 febbraio 2026.

