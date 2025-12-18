Suore fuori controllo | la comicità travolge il Teatro de’ Servi

Al Teatro de’ Servi di Roma, dal 26 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025, la commedia

Cosa: Debutto della commedia Suore fuori controllo di N.L. White.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi a Roma, dal 26 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025.. Perché: Una travolgente farsa degli equivoci che trasforma un’operazione di polizia in un caos esilarante, ideale per le festività.. Il periodo delle festività romane si accende di ironia e ritmo frenetico con l’arrivo sul palco di una delle produzioni più attese della stagione. Dal 26 dicembre, il Teatro de’ Servi, storico presidio della commedia nel cuore della Capitale, ospita Suore fuori controllo, un’opera firmata da N.L. White e diretta con mano esperta da Luca Ferrini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

