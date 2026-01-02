Perché il discorso di fine anno di Mattarella mi è sembrato più simile al catechismo che un richiamo alla presa di coscienza

Il discorso di fine anno di Mattarella mi è sembrato più simile a un catechismo che a un invito alla riflessione collettiva. Questo approccio, che infantilizza moralmente i cittadini, li tratta come bambini incapaci di sviluppare un proprio senso critico, limitando così la possibilità di una vera presa di coscienza condivisa. Un atteggiamento che rischia di ridurre il ruolo di ciascuno a semplice destinatario di lezioni etiche, piuttosto che a protagonista attivo della società.

L' infantilizzazione morale consiste nel trattare i cittadini come bambini destinatari di lezioni etiche in quanto incapaci di costruirsi da soli un criterio di valutazione della realtà. Non in grado di discernere tra giusto e sbagliato, come i bambini che hanno una volontarietà degli atti intrinsecamente imperfetta in quanto non dotati di mezzi intellettuali per deliberare circa l'opportunità delle proprie azioni, così i cittadini in questa visione necessitano di continui richiami alla ragionevolezza per fondare il proprio pensiero su basi non arbitrarie. Negli ultimi anni, l'infantilizzazione morale è diventata il cuore della propaganda delle istituzioni italiane.

