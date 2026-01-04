La Porziuncola di Rozzano Omaggio a San Francesco dalla Pastorale Giovanile | Un richiamo alla pace

La Porziuncola di Rozzano, realizzata grazie all’impegno della Pastorale Giovanile e di Antonio Celandroni, rappresenta un simbolo di pace e spiritualità. Questa piccola chiesetta, inserita nella chiesa di Sant’Angelo, omaggia San Francesco e il suo messaggio di umiltà e dialogo. Un luogo di riflessione che invita a riscoprire i valori di pace e fratellanza, fondamentali per il cammino di fede e di comunità.

di Massimiliano Saggese Rozzano La Pastorale Giovanile si appresta a vivere il 2026 mettendo al centro l'insegnamento di San Francesco, un simbolo che grazie alla maestria di Antonio Celandroni, collaboratore infaticabile della Pastorale Giovanile, ha trovato compimento nella realizzazione di una chiesetta all'intero della grande Chiesa di Sant'Angelo. L'opera richiama la Chiesetta della Porziuncola, la piccola chiesa situata all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, annoverata tra i luoghi francescani più importanti: tra le sue mura, San Francesco comprese infatti la sua vocazione, accolse santa Chiara e i primi frati, ricevette infine il cosiddetto Perdono di Assisi, divenendo uno dei luoghi prediletti dal santo.

