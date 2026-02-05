Agropoli auto esce di strada e precipita | morto un anziano grave la moglie

Questa mattina ad Agropoli un’auto è uscita di strada e si è cappottata, provocando la morte di un uomo di 84 anni. La moglie, che era con lui, è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. La scena si è svolta intorno alle 11:30, ma ancora non sono chiare le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso.

Un uomo di 84 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, ad Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada mentre percorreva via Giovan Battista Vico, precipitando.

