Agropoli sfonda il parapetto con la Bmw e precipita sul furgone | morto conducente grave la moglie
Questa mattina ad Agropoli un’auto ha sfondato il parapetto di una strada e si è schiantata contro un furgone che passava sotto. La vettura, una Bmw, è volata giù da un’altezza considerevole, uccidendo sul colpo il conducente. La moglie che era con lui è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Auto sfonda il parapetto e vola giù, atterrando su un furgone. Morto conducente: incidente ad Agropoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
