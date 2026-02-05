Agropoli sfonda il parapetto con la Bmw e precipita sul furgone | morto conducente grave la moglie

Questa mattina ad Agropoli un’auto ha sfondato il parapetto di una strada e si è schiantata contro un furgone che passava sotto. La vettura, una Bmw, è volata giù da un’altezza considerevole, uccidendo sul colpo il conducente. La moglie che era con lui è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

