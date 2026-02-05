Agricole chiede maggiori rappresentanze nel Cda del Banco di Italia

Agricole ha chiesto di aumentare la propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione della Banca d’Italia. La questione si è fatta più urgente con le trattative in corso tra i principali gruppi bancari italiani e la banca centrale. La richiesta arriva in un momento di tensione, mentre si cerca di definire un nuovo accordo che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del board.

Agricole chiede maggiori rappresentanze nel CDA del Banco di Italia** Sul tavolo del Banco di Italia, la Banca d'Italia, si sta dibattendo un nuovo accordo tra i gruppi bancari italiani e la banca centrale. In particolare, la casa milanese Agricole, con un capitale azionario significativo e un ruolo strategico all'interno del sistema bancario nazionale, si è espressa chiaramente: desidera aumentare la propria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione (CDA) del Banco di Italia. La richiesta è stata avanzata in un momento in cui la banca, con sede a Milano, è in una fase critica di ristrutturazione e di rafforzamento della propria governance.

