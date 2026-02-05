Agricole ha chiesto di aumentare la propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione della Banca d’Italia. La questione si è fatta più urgente con le trattative in corso tra i principali gruppi bancari italiani e la banca centrale. La richiesta arriva in un momento di tensione, mentre si cerca di definire un nuovo accordo che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del board.

**Agricole chiede maggiori rappresentanze nel CDA del Banco di Italia** Sul tavolo del Banco di Italia, la Banca d'Italia, si sta dibattendo un nuovo accordo tra i gruppi bancari italiani e la banca centrale. In particolare, la casa milanese Agricole, con un capitale azionario significativo e un ruolo strategico all'interno del sistema bancario nazionale, si è espressa chiaramente: desidera aumentare la propria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione (CDA) del Banco di Italia. La richiesta è stata avanzata in un momento in cui la banca, con sede a Milano, è in una fase critica di ristrutturazione e di rafforzamento della propria governance.

Banco BPM, ceo Credit Agricole chiede rappresentanza del 20% in Cda(Teleborsa) - Il gruppo francese Credit Agricole, primo azionista di Banco BPM con il 20,1% del capitale, chiederà una maggiore rappresentanza nel board che verrà rinnovato in primavera. Chiediamo di ... finanza.repubblica.it

