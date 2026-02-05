Questa mattina ad Arzano, nel Napoletano, si è verificato un grave episodio di violenza. Un uomo di 52 anni, Pasquale Coppola, è stato ucciso in un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un 25enne incensurato. Le vittime erano ferme in via Sette Re quando sono state raggiunte dai colpi. I carabinieri stanno lavorando per capire cosa sia successo e quale sia la matrice dell’agguato. Coppola aveva precedenti di polizia, ma ancora non si conoscono i motivi dell’attacco. La zona è sotto shock

Killer in azione ad Arzano, nel napoletano: morto il 52enne Pasquale Coppola, alle spalle precedenti di polizia, ferito A.P. 25enne incnesurato - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette Re. L'agguato I due uomini erano in auto quando sono stati raggiunti da una pioggia di proiettili. Tutto lascia pensare che la vittima designata fosse il 52enne, colpito al dorso e morto sul colpo. Ferito ad un braccio il 25enne, incensurato, che è stato trasportato al vicino ospedale di Giugliano in Campania. Medicato dai sanitari, le sue condizioni non destano preoccupazione. "Correte stanno sparando" E' stata una segnalazione, giunta poco dopo le 22. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Killer in azione ad Arzano, nel napoletano, morto il 52enne Pasquale Coppola, ferito 25enne incensurato - le vittime si trovavano in auto in via Sette Re

Approfondimenti su Arzano Killer

Un agguato armato si è consumato questa mattina ad Arzano, nel napoletano.

Questa mattina ad Arzano, in provincia di Napoli, si è scatenato un conflitto armato che ha lasciato una vittima e un ferito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arzano Killer

Argomenti discussi: Memory of a Killer, il sicario che dimentica come ha ucciso: la nuova serie con Patrick Dempsey da non perdere; Omicidio nei pressi dello stadio San Nicola, arrestato dopo 24 anni il presunto killer; Serial killer britannico confessa un altro omicidio dopo oltre 25 anni; Il mix tra investigazione e azione multiplayer Killer Inn ha una data di uscita in accesso anticipato.

Killer in azione a Ponticelli, 23enne ferito a colpi di pistola alle gambeSi torna a sparare nella periferia est di Napoli. Teatro dell’ennesimo spargimento di sangue il quartiere Ponticelli, dove questa sera, intorno alle venti, un ragazzo di 23 anni è arrivato al pronto ... ilmattino.it

Il povero Friuliano soffre e rode…##tormentone #fregatura #patong #phuket #il povero friulano#pasqualecoppola facebook