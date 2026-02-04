Questa mattina ad Arzano si è verificato un nuovo agguato. Un uomo di 52 anni è morto, mentre un altro è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma le prime notizie indicano che si possa trattare di un episodio legato alla camorra. La zona è sotto shock.

Agguato a Arzano: un morto e un ferito. L'episodio, che stando alle prime, frammentarie notizia ha tutte le caratteristiche di un agguato di stampo camorristico, è avvenuto poco fa in via Sette Re, zona centrale. Non si conosce ancora l'identità di vittima e ferito. Sul posto i carabinieri. A morire sotto i colpi di un commando di killer un 52enne, raggiunto mentre era in macchina con un 25enne. Per il primo, probabile obiettivo dell'agguato, non c'è stato nulla da fare: raggiunto dai proiettili al dorso è morto sul colpo, il più giovane è stato ferito al braccio. indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Agguato ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato

Approfondimenti su Arzano Agguato

Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico.

Un uomo è stato ucciso e un altro ferito in un agguato ad Arzano, nell’hinterland nord di Napoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arzano Agguato

Agguato ad Arzano, un morto e un feritoUn 52enne e un 25enne raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre erano in auto. A perdere la vita il più anziano. Indagano i carabinieri ... rainews.it

Arzano, agguato in via Sette Re: un morto e un feritoARZANO - Un agguato a colpi d’arma da fuoco ha scosso Arzano nel tardo pomeriggio. I carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Arzano, agguato in via Sette Re: un morto e un fer ... marigliano.net

Leggi la notizia https://campaniacrimenews.com/2026/01/sono-di-arzano-i-due-baby-rapinatori-dellasse-mediano/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Arzano #Napoli #rapina facebook