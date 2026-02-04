Shock Striscia la Notizia aggressione violenta Scaraventato in mare

Questa mattina, al porto di Cirò Marina, si è verificato un episodio violento che ha lasciato tutti sbalorditi. Un giornalista di Striscia la Notizia è stato aggredito e scaraventato in mare da qualcuno che voleva fermare le riprese. La scena è stata violenta e improvvisa, e ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia spinto l’aggressore a reagire così. Nessuno si aspettava una reazione del genere in un luogo pubblico come il porto.

Il porto di Cirò Marina, nel crotonese, si è trasformato in uno scenario di inaudita violenza contro l'informazione. La troupe del celebre tg satirico di Antonio Ricci, guidata dall'inviato Michele Macrì, è stata brutalmente aggredita mentre cercava di fare luce su uno dei traffici illeciti più remunerativi e dannosi per l'ecosistema del Mediterraneo: la pesca del novellame di sarda, meglio noto come "bianchetto". Quella che doveva essere una normale attività di documentazione giornalistica è degenerata nel sangue e nel fango quando i cronisti hanno tentato di chiedere spiegazioni ad alcuni pescatori locali.

