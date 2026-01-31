Incidente nella notte a Cermenate | un' auto sbatte contro un muro

Questa notte a Cermenate, un’auto si è schiantata contro un muro in via Lavezzari. L’incidente è successo poco prima delle 23, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La polizia ha già avviato le verifiche del caso.

Intervento di soccorso nella tarda serata di ieri a Cermenate, dove attorno alle 23 si è verificato un incidente stradale in via Lavezzari. Nell'episodio è rimasta coinvolta una sola vettura, per cause in corso di accertamento la vettura è andata a sbattere contro un muro in prossimità di un'intersezione. L'uomo alla guida, 50 anni, è rimasto ferito ed è stato assistito dall'ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

