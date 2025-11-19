Boato e terrore nella notte | crolla il muro di cinta tra casa e polo socio-culturale

Un tremendo boato nel cuore della notte, il terrore che potesse essersi verificata un'esplosione. Invece pare trattarsi 'solamente' del crollo di un muro. Questo è quanto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì a Ravenna, all'angolo fra via Teodato e via Sant'Alberto. A franare, per cause. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Boato e terrore nella notte: crolla il muro di cinta tra casa e polo socio-culturale

