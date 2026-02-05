Agenzia Entrate | controllo automatico per contrastare evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo sistema per contrastare l’evasione fiscale. Ora può fare controlli automatici sui dati delle fatture elettroniche e bloccare i crediti dei contribuenti che non pagano le tasse. L’obiettivo è rendere più efficace la lotta ai furbetti e recuperare più facilmente il denaro che manca nelle casse dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo strumento per fronteggiare l'evasione fiscale: un controllo automatico che permette all'Agenzia della riscossione di accedere ai dati delle fatture elettroniche per bloccare i crediti dei debitori fiscali. È una svolta importante, concretamente implementata a partire dal 2026, e che mira a rendere più efficaci i pignoramenti presso terzi, ormai considerati insufficienti o inefficienti. I dati, raccolti in un archivio di oltre due milioni e mezzo di fatture, costituiscono un'arma potente contro l'evasione: grazie a essi, il Fisco potrà monitorare in tempo reale le operazioni economiche dei contribuenti con cartelle esattoriali non saldate.

