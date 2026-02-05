Affari Tuoi la gara nel caos | De Martino infrange le regole e costringe Herbert all’impensabile

Questa sera su Affari Tuoi è scoppiato il caos in diretta. De Martino ha infranto le regole, costringendo Herbert a fare un gesto impensabile. Lo spettacolo è diventato improvvisamente imprevedibile, con i concorrenti sotto pressione e il pubblico che assiste incredulo. La gara si è fatta più tesa e le regole sembrano essere state messe da parte.

Affari Tuoi prosegue dritto per la sua strada, ha smesso di inseguire La Ruota della Fortuna e la strategia si è rivelata vincente. Le ultime settimane vedono il game show condotto da Stefano De Martino tornare campione d'ascolti, e non serve neppure più sconfinare nella prima serata. I tempi sono ristretti, la suspence alta, l'allegria mantenuta viva da Herbert Ballerina. Ancor più concitata la puntata di giovedì 5 febbraio, che anticipa il piccolo stop di venerdì in vista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali. La sfortunata concorrente Anna si guadagna la simpatia del pubblico a casa, ma è Herbert il vero protagonista.

