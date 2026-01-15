AEW | Un nuovo team conquista la title shot per i titoli tag team sarà sfida heel contro heel

Durante l'ultimo episodio di AEW Dynamite, Jake Doyle e Mark Davis della Don Callis Family hanno ottenuto una qualificazione per il match titolato, battendo in un tornado tag team match a quattro. Questa vittoria consente loro di sfidare gli FTR per i titoli AEW World Tag Team Championships, in un incontro tra team heel. La sfida rappresenta un nuovo passo nel percorso della stable e apre interessanti prospettive per il prossimo futuro.

La Don Callis Family ha i suoi primi sfidanti a un titolo AEW. Jake Doyle e Mark Davis, al loro primo match insieme, hanno vinto il tornado tag team match a quattro durante Dynamite: Maximum Carnage, guadagnandosi il diritto di affrontare gli FTR per gli AEW World Tag Team Championships. Un four-way caotico con interferenze. Il match ha visto la coppia della Don Callis Family affrontare gli Young Bucks, i JetSpeed ( Mike Bailey e Kevin Knight ) e le Gates of Agony. L’incontro è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte: gli Young Bucks e i JetSpeed hanno inizialmente collaborato per tenere a bada le coppie heel, scambiandosi pugni su Davis e Doyle nell’angolo e colpendoli con doppi superkick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

