L' Agenzia Spaziale Europea ottiene il budget più alto della sua storia per un programma spaziale sempre più ambizioso

Il consiglio a livello ministeriale dell'ESA si è chiuso con l'approvazione di un budget pari a 22,1 miliardi di euro per l'Agenzia Spaziale Europea, con un aumento del 17% rispetto al consiglio precedente. Ciò consentirà di realizzare alcune delle missioni spaziali europee più ambiziose. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - L'Agenzia Spaziale Europea ottiene il budget più alto della sua storia per un programma spaziale sempre più ambizioso

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco le 4 nuove priorità spaziali più importanti dell’Agenzia spaziale europea (ESA). ? https://l.euronews.com/uWJr - facebook.com Vai su Facebook

Oggi abbiamo posto una pietra miliare per l'esplorazione spaziale europea. Il contributo più consistente nella storia dell'Agenzia Spaziale Europea @esa , pari a 22,1 miliardi di euro, è stato appena approvato alla Riunione del Consiglio dell'ESA a Livello Mini Vai su X

L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna) - Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis ... Secondo wired.it

Space Economy, all’Agenzia Spaziale Europea andranno 21,44 miliardi di euro. L’Italia ne conferirà 3,5 - Il summit tra ministri in seno all'Agenzia Spaziale Europea ha avuto come obiettivo le modalità per raggiungere la competitività e l'indipendenza nel settore ... Lo riporta startupitalia.eu

L'Italia parte per lo spazio, Urso protagonista a Brema: verso un ruolo da leader nella space economy europea - Inizia a Brema la due giorni del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea, che segnerà l’avvio della presidenza italiana, cui spetterà il compito ... Si legge su affaritaliani.it