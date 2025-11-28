L' Agenzia Spaziale Europea ottiene il budget più alto della sua storia per un programma spaziale sempre più ambizioso

Dday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio a livello ministeriale dell'ESA si è chiuso con l'approvazione di un budget pari a 22,1 miliardi di euro per l'Agenzia Spaziale Europea, con un aumento del 17% rispetto al consiglio precedente. Ciò consentirà di realizzare alcune delle missioni spaziali europee più ambiziose. 🔗 Leggi su Dday.it

l agenzia spaziale europea ottiene il budget pi249 alto della sua storia per un programma spaziale sempre pi249 ambizioso

© Dday.it - L'Agenzia Spaziale Europea ottiene il budget più alto della sua storia per un programma spaziale sempre più ambizioso

News recenti che potrebbero piacerti

agenzia spaziale europea ottieneL’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna) - Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis ... Secondo wired.it

agenzia spaziale europea ottieneSpace Economy, all’Agenzia Spaziale Europea andranno 21,44 miliardi di euro. L’Italia ne conferirà 3,5 - Il summit tra ministri in seno all'Agenzia Spaziale Europea ha avuto come obiettivo le modalità per raggiungere la competitività e l'indipendenza nel settore ... Lo riporta startupitalia.eu

agenzia spaziale europea ottieneL'Italia parte per lo spazio, Urso protagonista a Brema: verso un ruolo da leader nella space economy europea - Inizia a Brema la due giorni del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea, che segnerà l’avvio della presidenza italiana, cui spetterà il compito ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Agenzia Spaziale Europea Ottiene